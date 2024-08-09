صندوق عطاء يشارك في فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين الجديدة

كتب مدحت وهبة

يشارك صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة في فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة في إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ويستهدف صندوق عطاء المتسوقين لتعريفهم بأنشطته والمشروعات التي يدعمها الصندوق، وذلك لمشاركتهم في طريق العطاء مع الصندوق وتغيير حياة 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خلال وثيقة تبلغ قيمتها ما يقرب من 13 جنيها، يتم استثمارها واستخدام العائد منها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الاستمرارية والاستدامة.

ويختص صندوق عطاء بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات والهيئات الحكومية ذات الصلة لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم، حيث تم الحصول على فتوي رقم 370 لسنة 2019 من دار الإفتاء المصرية بجواز اعتبار الأموال التي يكتتب بها بوثائق الصندوق وعائدات استثمارها وتوجيهها إلي الخدمات الاجتماعية والخيرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أموال الزكاة أو الصدقات ويجوز استخدامها في المشروعات التي يقدمها الصندوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تصرف أرباحه لدعم الفئات الأكثر احتياجا من الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لما في ذلك من ضمان توفير التمويل بصفة مستمرة.

وأشار الصندوق إلى أن جماعة حملة الوثائق (أي شخص أو جهة لديها وثائق) يجتمعون للإطلاع وإبداء الرأي في المشروعات الممولة ولهم الحق في مراقبة ومتابعة التزام الصندوق بتنفيذ ما ورد بنشرة الاكتتاب بشأن أوجه استثمار أمواله وأوجه إنفاق أرباحه وعوائده ونتائج أعماله ومتابعة أنشطته بشفافية والإطلاع على القوائم المالية الدورية وتقرير مراقب الحسابات وإبداء الرأي فيها من خلال حضور اجتماع سنوي.

لجدير بالذكر أنه يمكن شراء وثيقة أو عدد من الوثائق في " صندوق عطاء" وفقا للمبلغ الذى ترغب التبرع به من خلال زيارة أي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي أو البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة أو بنك قناة السويس .

أما عن التبرعات فيمكن التبرع من خلال بنك ناصر الاجتماعي على حساب رقم 20343 أو على حساب بنك ناصر الاجتماعي " صندوق عطاء الخيرى" في البنك الأهلي أو بنك مصر أو في البنك التجاري الدولي أو يمكنك التبرع من خلال منافذ فوري على حساب رقم 96067 BTC.