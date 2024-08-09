سنوب دوج يشعل حماس الجماهير في الأولمبياد برقص البريك دانس

كتب إيهاب محمد

شهدت رياضة البريك دانس، المعروفة أيضًا باسم رقص البريك، ظهورها الأول كرياضة أوليمبية على الإطلاق، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

افتتح سنوب دوج المسابقة يوم الجمعة في ساحة الكونكورد في باريس من خلال الضربة القاضية، عندما يتم ضرب عصا خشبية على الأرض للإشارة إلى بدء الحدث.



سنوب دوج فى اولمبياد باريس



سنوب دوج فى الاولمبياد



سنوب دوج

ارتدى مغني الراب المرشح لجائزة جرامي بدلة رياضية باللونين الأحمر والأبيض والأزرق، وكان يستغل وقته على أكمل وجه في باريس ويقال إنه يكسب 500 ألف دولار يوميا كمراسل للألعاب الأولمبية لشبكة إن بي سي وقناة بيكوك، وقد أضاف إكسسوارات ملونة إلى إطلالته مع بدء الاحتفالات.

سيتنافس الرجال والنساء بشكل منفصل في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، حيث تتكون المنافسة من معارك بين رياضيين، تتكون كل معركة من عدد من الجولات، في كل جولة يؤدي أحد الرياضيين أولاً، ثم يستجيب الآخر.

وتختتم منافسات السيدات يوم الجمعة بمنافسة الميدالية الذهبية، بينما تقام منافسات الرجال يوم السبت.

يتكون فريق الولايات المتحدة الأمريكية للرقص من اثنين من راقصي البريك دانس، جيفري لويس وفيكتور مونتالفو، واثنتين من راقصي البريك دانس، ساني تشوي ولوغان إيدرا.

كان الصيف مميزا بالنسبة لسنوب دوج، 52 عاما، والذي بدأ تجربته في الألعاب بحمل الشعلة الأولمبية قبل حفل الافتتاح في 26 يوليو.

كما قدم مغني الراب، واسمه الحقيقي كالفين برودوس جونيور، تعليقا على مباراة تنس الريشة في 28 يوليو بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى واجباته في التعليق، دعم سنوب دوج لاعبة الجمباز الأولمبية النجمة سيمون بايلز وفريق الولايات المتحدة الأمريكية في بيرسي أرينا، حيث حصلت المجموعة على الميدالية الذهبية في النهائي الشامل.