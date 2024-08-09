ساندي من 100% فى إعدادي لـ33.5% فى ثانوية عامة علمى علوم.. ماذا حدث؟

أسيوط هيثم البدرى

أكد عزمى بدر عزمى معلم لغة إنجليزية من مركز ديروط بمحافظة أسيوط، والد الطالبة ساندى بالثانوية العامة بمدرسة يحى كيلانى الثانوية بمركز ديروط، أن ابنته من الطالبات المتفوقات فى كل المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية، وكانت من الأوائل على إدارة ديروط التعليمية، وفى المرحلة الإعدادية كانت من بين الأوائل على مستوى المحافظة بتقدير 280 من 280 ، وكانت من المتفوقات فى الصف الأول والثانى الثانوي، وكل تقديرات امتياز فى كل المواد، إلا أنها حصلت على مجموع 33.5% فقط فى الثانوية العامة.

وأضاف والد ساندى: "ابنتى أدت امتحانات الثانوية العامة فى كل المواد بتفوق كبير وكونى معلما كنت أقوم بمراجعة كل الامتحانات معها، وكنت أتوقع أن تتخطى ابنتى 96% أو أكثر، ولكننا فوجئنا بأنها لم تحصل إلا على 33,5% وهو أمر غريب جدًا أصابنا جميعًا بالصدمة وكل من حولنا سواء من العائلة أو من مدرستها، ومدرسيها الذين يشهدون لها بالتفوق".

واوضح والد ساندى أنه راجع جميع المواد وحلولها التى كان كبار معلمى المواد ينشرونها على مواقع التواصل الإجتماعى وكانت نماذج حلول ابنته مطابقة لهذه الحلول، قائلاً: "من الغريب أن تحصل على هذه الدرجات فقط، ففى مادة اللغة الإنجليزية مثلا أخطأت فى نقطة واحدة وهذا يعنى أن تحصل على 49 من 50 ، ولكننى فوجئت أنها حصلت على 9 درجات فقط، وفى الجيولوجيا التى لم يشتك منها أحد أجابت كل الأسئلة صحيحة، لكنها حصلت على 11 درجة من 60، وفى مادة الأحياء حصلت على 12 درجة من 60 وباقى المواد مثل مادة اللغة الفرنسية حصلت على 20 من 40، وفى اللغة العربية حصلت على 40 من 80، ومادة الجيولوجيا حصلت على 4 درجات من درجة فى الكيمياء، وهذا أمر لا يصدقه عقل وغير معقول لطالبة تعد نفسها لدخول كلية الطب أى كلية أخرى من كليات القمة.

وطالب والد ساندى وزير التربية والتعليم وكل مسئولى التعليم إنصاف ابنته وإرجاع حقها لأن هذا مستقبل شخص ذاكر واجتهد وتعب .

ومن جهته، قال محمد إبراهيم الدسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الوزارة، أعلنت عن بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024؛ اعتباراً من الخميس الموافق 8 / 8 / 2024، لمدة 15 يومًا تنتهى الخميس الموافق 22 / 8 / 2024، على أن تبدأ اجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أنه يحق للطالبة أن تحضر بمفردها لمقر التظلمات أو مع ولى أمرها وممنوع اصطحاب مدرس المادة مع الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر ، و يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة .- يقوم الطالب بمراجعة الاجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك ، و فى حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.



الطالبة-ساندي



شهادة-الشهادة-الإعدادية-للطالبة-ساندي



مجموع-ساندي-في-كل-مادة



نتيجة-الثانوية-العامة-للطالبة-ساندي



نتيجة-الثانوية-العامة-للطالبة-ساندي-من-موقع-الوزارة



نتيجة-الثانوية-العامة-للطالبة-ساندي-من-موقع-وزارة-التربية-والتعليم