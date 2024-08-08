"محمد أس 6".. حكاية أشهر طالب ثانوية عامة بقنا: أسماء محمد وصية الجد الأكبر

قنا صابر سعيد

أثار اسم طالب ثانوية حالة من الجدل بعد انتشاره، حيث يحمل 6 محمد فى اسمه كاملًا وذلك بعد الإعلان عن نتيجته فى الثانوية العامة عبر صفحات تواصل بقنا.



قال محمد محمد، طالب ثانوية عامة بقنا، إن اسمه جاء بناءً على وصية جده الأكبر ولذلك حملت أغلب أسماء عائلته نفس الاسم محمد والجد الأكبر اسم المناعي.

وأوضح محمد، طالب مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بقنا، فى تصريح لليوم السابع، أن الاسم كان محل استغرب على مدار سنوات حياته السابقة فالاسم الكامل له محمد محمد محمد محمد محمد محمد، وكان عدد من أصدقائه يقولون له محمد أس 6 بدون تنمر ولكن على سبيل الهزار.



وأشار محمد محمد، إلى أنه حصل على مجموع 70.85% هذا العام فى الثانوية العامة وانتشار الاسم جعل عدد من الصفحات تتناوله وبعضهم حمل تنمر فى التعليقات، مؤكدًا أنه يفتخر بذلك الاسم المميز.