رئيس هيئة سلامة الغذاء: رصدنا حالات من الغش في البُن كانت مخالفة بالمواصفات

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن غش السلع يكون له منهجية لدى من يقوم بها، موضحا أن هناك مكونات ومركبات يتم الكشف بها على السلع للتأكد ما إذا كانت مغشوشة بمواد لا تمت للمنتج بصلة أو هناك تغيير في التركيبة لتعطى نفس الشكل والطعم.

وأضاف خلال لقائه بربنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الكاشف للمخالفات هو المستهلك لأنه أكثر شخص يمكنه الحكم على السلعة بأنها مغشوشة أو خارج المعتاد، موضحا أن دور الهيئة استباقي في الكشف عن الغش في المنتجات الغذائية، وتكون عبر حملات مبنية على الترصد والشكاوى.

وأشار إلى أنه كان هناك "خروج عن النص" في بعض منتجات البن، نتيجة الحجم المتزايد لاستخدام البن في مصر، وكان هناك بعض المنتجات مغشوشة، وتم تلقي شكاوى، ثم رصد حالات غش، وتم سحب عينات مغشوشة، وكانت مخالفة للمواصفة والتركيب.

وشدد رئيس هيئة سلامة الغذاء، على أن الهيئة تقوم بمراقبة مزدوجة على الواردات الغذائية وعلى المُصنع داخل السوق المحلي.