حياة كريمة بالأقصر.. استمرار أعمال الصرف الصحى فى مدينة إسنا (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر استمرار العمل على قدم وساق فى المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث يجرى العمل فى عدد من المشروعات القومية بمركز ومدينة إسنا لخدمة القرى والنجوع المختلفة.

وفى هذا الصدد تابع ياسر حلمى عباس رئيس الوحدة المحلية بالنمسا أعمال الصرف الصحى ناحية نجع الكلابية طراد النيل ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب محمود عمارة محافظ الأقصر، والمهندس محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وأكد رئيس الوحدة المحلية بالنمسا متابعة أعمال الصرف الصحي ناحية نجع الكلابية طراد النيل ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك تحت إشراف المهندس محمود عبد العاطى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

جدير بالذكر أنه يتم العمل بصورة يومية فى المشروعات الجارى تنفيذها فى قرى ونجوع مدينة إسنا ومدينة أرمنت جنوب وغرب المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم الدعم الكبير والتغيير الشامل بالقرى والنجوع بإجمالي المركزين 600 ألف نسمة لدعمهم بالمشروع القومى حياة كريمة، حيث إنه مع بدء مشروعات حياة كريمة حول مصر، تم اختيار مركز ومدينة إسنا بـ9 وحدات محلية بعدد 27 قرية و220 تابعا، ومركز ومدينة أرمنت بعدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابع، وبلغت عدد المشروعات بتلك القرى 813 مشروعاً، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الكهرباء ومشروعات أخرى، والجهة المنفذة هي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.



استمرار أعمال الصرف الصحي ناحيه نجع الكلابية طراد النيل



أعمال الصرف الصحي ناحيه نجع الكلابية طراد النيل بالأقصر



أعمال الصرف الصحي ناحيه نجع الكلابية طراد النيل