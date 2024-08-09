جامعة سوهاج تصعد للمستوى الثانى على الجامعات فى دورة الشهيد الرفاعى

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن صعود منتخب طلبة جامعة سوهاج لكرة القدم، للمستوي الثاني بعد فوزه على منتخبي جامعتي السلام ومصر للعلوم بهدف مقابل لاشئ، وذلك خلال المشاركة فى دوري كرة القدم طلبة المستوي الثالث C، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرياضية 51 لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/ 2024، والمعروفة باسم "دورة الشهيد الرفاعي"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة 52 جامعة ومعهد على مستوى الجمهورية.

وهنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، طلاب منتخب الجامعة لكرة القدم، على مستواهم المتميز وأدائهم المشرف أمام الجامعات المشاركة، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين، وتوفير المتطلبات اللازمة التى تساهم فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتؤهلهم للمشاركة بفاعلية فى مختلف اللقاءات والمحافل المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن دورة الشهيد الرفاعي رقم 51 تشمل منافسات قوية فى 38 لعبة رياضية، منهم 8 العاب جماعية مثل كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، الهوكي، كرة الماء، بالإضافة إلى 30 لعبة أخرى.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني والإداري المرافق للمنتخب ضم كلا من الدكتور محمد سيد المدير الفني للمنتخب، الدكتور أحمد زياد مدرب حراس المرمي، الدكتور عبد العزيز السيد أخصائي إصابات وتأهيل، كابتن محمد عادل مدرب الفريق، وكابتن حمادة حبارير مشرف الوفد.