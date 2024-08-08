جامعة سوهاج: تعيين 16 معيدا من خريجى الدفعة الأولى بكلية التربية النوعية

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، احتفالية عيد الخريجين الأول لكلية التربية النوعية، والتى نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية وأقيمت بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء أبو زيد عميد الكلية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وكوكبة من عمداء الكليات، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية، وأولياء أمور الخريجين.

وبهذه المناسبة ألقى الدكتور حسان النعماني، كلمة هنأ فيها أبناؤه طلاب الدفعة الأولى من كلية التربية النوعية بالاحتفال بيوم التخرج، معلناََ تعيين 16 معيداََ من خريجي الدفعة الأولى والبالغ عددهم 684 طالب وطالبة، وذلك لاستكمال الهيكل الأكاديمي بمختلف أقسام الكلية، متمنياً لهم مستقبل باهر ملئ بالنجاحات والتوفيق، مقدماً خالص الشكر والتقدير لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المجهود المبذول مع الطلاب خلال الفترة الدراسية، ودورهم الهام فى تقديم الدعم والرعاية للطلاب المتميزين والمتفوقين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تولي المسئولية وخوض المنافسة فى أسواق العمل المحلية والدولية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، أن كلية التربية النوعية من الكليات المتميزة التى تجمع بين العلم والفن، وتزخر بأبناءها المتميزين والموهوبين الذين لهم رصيد كبير من المراكز القمية والمحلية التى حاز عليها الطلاب خلال تمثيلهم لاسم الجامعة بالمحافل والفعاليات التى تنفذ على مستوى الجامعات المصرية، معبراََ عن فخره بمستوى الطلاب وتفوقهم فى كافة تخصصات الكلية، وموجهاً الشكر والتقدير لأولياء أمورهم على كل مابذلوه من جهود وما قدموه من دعم ورعاية لأبناءهم طوال سنين الدراسة الشاقة، موضحاً أن الجامعة تعمل على قدم وساق لتوفير مايلزم من متطلبات واحتياجات تخدم العملية التعليمية وتضمن سيرها على الوجه الأكمل، متمنياً للطلاب المزيد من النجاح والتقدم.

كما رحبت الدكتورة لمياء أبو زيد، بضيوف الحفل الكرام، موجهة التهنئة لطلاب الكلية بمناسبة احتفالهم بيوم التخرج واجتيازهم سنوات الدراسة بنجاح وتفوق، مؤكدة لهم على أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل هو نهاية مرحلة هامة من حياتهم، وبداية مرحلة مستقبلية مليئة بالأهداف والطموحات، مطالبة الخريجين بضرورة الإستمرار فى التدريب وتنمية القدرات والمهارات فى مجالات تخصصهم المختلفة واستكمال الدراسات العليا والاستفادة من خبرات أستاذتهم، ليكونوا ملمين بالأسس العلمية والمعرفية، وقادرين على تقديم برامج وأنشطة متميزة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه في نهاية الحفل تم تكريم أوائل الخريجين، وأوائل الدفعات الثلاثة، والطلاب المتفوقين من ذوي الهمم (الصم والبكم) ، والتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.