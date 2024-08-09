اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 05:19 م
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تقديم الخدمات الطبية لـ 550 مريضا في قافلة التحالف الوطنى بكفرالشيخ.. صور

الجمعة، 09 أغسطس 2024 04:59 م
تقديم الخدمات الطبية لـ 550 مريضا في قافلة التحالف الوطنى بكفرالشيخ.. صور جانب من الكشوفات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة طبية، ضمن حملة أيد واحدة، لجمعية راعي مصر للتنمية، ضمت القافلة 10 تخصصات " باطنة، أطفال، عظام، عيون، جلدية، انف وأذن، نساء، مسالك بولية، أسنان، صدر".

وتمكنت القافلة من تقديم الخدمات الطبية ل 550 مريضا من قرية منية جناج التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وعمل نظارات طبية، كما جرى تحويل عدد آخر لإجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى في عدد من المستشفيات.

أكد الدكتور علي عبدالحميد، مدير القوافل الطبي بجمعية راعي مصر بكفر الشيخ، أن القافلة شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين من أهالي القرية، لتلقي الخدمات الطبية المتعددة في الـ 10 تخصصات، وجرى تحويل عدد من المرضى لإجراء عمليات جراحية، كما تم عمل نظارات طبية لعدد من المرضى.

اجراء الكشف الطبي على مواطن
اجراء الكشف الطبي على مواطن

 

اجراء الكشف على طفل
اجراء الكشف على طفل

 

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

 

صرف العلاج مجاني
صرف العلاج مجاني

 

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية

 







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