انضمام الإمارات وعُمان والكويت لمصر وأمريكا وقطر بشأن وقف إطلاق النار بغزة

إيمان حنا

أعلنت كل من الإمارات والكويت وسلطنة عمان انضمامها للدعوة الموجهة من كل من قادة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين. وفق "وام".

وحثت الدول الثلاث الأطراف المعنية على الاستجابة الى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة فى 15 أغسطس الجارى، وكما أوضح القادة الثلاث، فإن الاتفاق المطروح حالياً سينهي معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم، معربين عن أملهم بعدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الاطراف.

كما أعربوا عن تقديرهم لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الاوضاع المأساوية في قطاع غزة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية العمانية- في بيان لها ـ موقف السلطنة بأهمية الالتزام بما تم التوافق حوله وتنفيذه دون أي تأخير، ودعت جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات العاجلة التي أشار إليها البيان؛ بهدف تحقيق النتائج المرجوة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وذك حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وعلى صعيد متصل، قال بيان صادر عن الخارجية الكويتية إن وزارة الخارجية تشيد بما عبرت عنه مضامين البيان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر ورئيس الولايات المتحدة حول ضرورة وضع حد للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة على موقف الكويت الداعم لكافة الجهود المبذولة في إطار التوصل لاتفاقات من شأنها وقف العدوان على غزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدروا بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه أن الوقت حان كي يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين لوقف معاناة أسرهم.

ودعا الزعماء الثلاثة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أوالقاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة".