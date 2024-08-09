النمسا تعتقل متهم ثالث بعد إحباط هجوم على حفل للمطربة الأمريكية تايلور سويفت

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة، اعتقال شخص آخر يبلغ من العمر 18 عاما فى العاصمة "فيينا" فى إطار التحقيقات المتعلقة بالتهديد بشن هجوم إرهابى على حفلات للمطربة الأمريكية تايلور سويفت كانت مقررة فى استاد فيينا الرياضي.

وقال جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي في تصريحات اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال متهم ثالث جديد في قضية الهجوم الإرهابي الذي أحبطته أجهزة الأمن على حفلات المطربة الأمريكية تايلور سويفت .

وأضاف كارنر إن المتهم الثالث هو مواطن عراقي يبلغ من العمر 18 عاما وتم ضمه إلى القضية لأنه كان على اتصال بالمشتبه به الرئيسي وهو نمساوي من أصول مقدونية " 19 عاما" وشريكه تركي " 17 عاما " ومع ذلك لا يوجد دليل على تورط العراقي على وجه التحديد في خطط الهجوم. مشيرا إلى أن الشاب العراقي أقسم قبل أيام قليلة بالولاء لميليشيا "داعش" الإرهابية المتطرفة.

من جانب أخر... تبادلت الأحزاب النمساوية الاتهامات عن تنامي التطرف الديني في البلاد وقال هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية اليميني- الذي يتصدر استطلاعات الرأي العام - أن السبب يرجع لفشل الحكومة في سياسات الهجرة واللجوء .

وطالب بمراجعة الخطاب الديني الذي يحث على الكراهية كما انتقد الحكومة والكنيسة في النمسا بسبب تعاونها مع الجمعيات الدينية المحافظة والتى تعتبر ستارا للجماعات الدينية ذات الأجندة السياسية الراديكالية - على حد وصفه -.

كانت الأجهزة الأمنية في النمسا وبالتعاون مع المخابرات الأمريكية قد ألقت امس القبض على شابين خططا لهجوم انتحاري وتفجير ضخم أمام بوابة استاد فيينا الرياضي بالتزامن مع حفل يحضره عدة آلاف لمطربة البوب الأمريكية تايلور سويفت.

