مستشار النمسا يقطع أجازته الصيفية لمتابعة تطورات إحباط هجوم إرهابى على ستاد فيينا

فيينا (أ ش أ)

قطع المستشار النمساوى كارل نيهمر اليوم أجازته الصيفية وعاد إلى فيينا بعد إجهاض هجوم إرهابى على حفل المطربة الأمريكية تايلور سويفت فى ستاد فيينا الرياضى.

وقال المستشار النمساوي -في تصريحات له اليوم الخميس، إنه سيلقى بيانا عن أبعاد هذا الهجوم والذي تورط فيه شابان من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي.

ومن جانبه، انتقد هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية اليميني- والذي يتصدر استطلاعات الرأي العام في الانتخابات البرلمانية المقبلة- أداء الحكومة قائلا " النمسا لم تعد دولة آمنة كما كانت " .

وقال رئيس حزب الحرية إن هذا الهجوم يؤكد "فشل الحكومة تماما عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة واللجوء".

وكانت النجمة الأمريكية تايلور سويفت قد ألغت ثلاث حفلات غنائية في ستاد فيينا الرياضي اعتبار من اليوم واليومين المقبلين بعد الكشف عن خلية إرهابية كانت تخطط لتفجير انتحاري في الاستاد أثناء الحفل.

ورفعت السلطات الأمنية النمساوية درجة التأهب الأمني لمخاطر الإرهاب اليوم الخميس، بعد اعتقال اثنين من عناصر تنظيم داعش الارهابي أمس الأربعاء، حيث خططا للهجوم على حفل موسيقى للمطربة الأمريكية تايلور سويفت وعلى أثر ذلك تم إلغاء الحفلات الثلاث للمطربة في ستاد فيينا الرياضي في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوي -في لها اليوم- لشرح تفاصيل إحباط الهجوم الإرهابي أن المعلومات حول الهجوم المخطط له على حفل تايلور سويفت جاءت من المخابرات الأمريكية، حيث أبلغت السلطات النمساوية والشرطة الاوروبية "اليوروبول" بذلك.

وأوضح البيان أن المعتقلين خططا لتفجير قنبلة في حفل سويفت وكان هدف الإرهابيين هو قتل أكبر عدد ممكن من جمهور المطربة سويفت بهذا الهجوم التفجيري الانتحاري.

وأشار البيان إلى أن الخطة كانت التسبب في وقوع حمام دم أمام استاد فيينا حيث كان أحد المتهمين وهو شاب بالغ من العمر 19 عامًا -من النمسا السفلى وله جذور مقدونية شمالية - قد صنع بالفعل عبوة ناسفة بمواد كيميائية وأراد تفجير نفسه أمام ملعب إرنست هابل في فيينا.

كما أشار البيان إلى أن هذا الأمر اتضح بعد قسم الولاء لتنظيم داعش الذي أداه الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي قد أنبأ عن هجوم انتحاري ، موضحا أنه وفقًا لدوائر أمنية كان الشاب الرئيسي المتهم قد أخذ سرًا المواد الكيميائية المستخدمة في القنبلة من الشركة التي كان يعمل بها وهي عبارة عن خزان حمض يحتوي على حمض الهيدروفلوريك.



وذكر البيان أنه في رسائل الدردشة التي تم اختراقها ناقش الجناة أيضًا أنه يمكنهم قيادة سيارة وسط الحشد أو تنفيذ هجوم بالسكين وكانت رسائل الدردشة تحت أعين رجال المخابرات الأمريكية وتم إبلاغ السلطات الأمنية النمساوية.



ورجح البيان أن المشتبه بهم قاموا أيضًا بتجنيد حراس أمن من حفل تايلور سويفت الذي كان من المفترض أن يساعدوا في تنفيذ الهجوم.

وعلى أثر ذلك قرر متعهدو الحفلات ومديرو أعمال المطربة تايلور سويفت إلغاء جميع الحفلات الثلاث في فيينا بالرغم من تعهد السلطات الأمنية النمساوية ضمان الأمن.