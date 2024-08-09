الصين تفعل استجابة طارئة للفيضانات فى بكين ومناطق مجاورة

أ ش أ

فعَلت هيئة السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف الصينية، اليوم /الجمعة/، استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات فى بكين وبلدية تيانجين ومقاطعة خبى المجاورتين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة من الجمعة إلى الأحد على أجزاء من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وبكين وتيانجين وخبى ومناطق أخرى فى شمال شرقى البلاد وحوض سيتشوان.



وحثت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة على بذل كل الجهود فى أعمال السيطرة على الفيضانات خلال هذه الفترة الحرجة، والتى تشمل إجلاء السكان، وتوفير الموارد والمواد الكافية، والإغلاق المؤقت.



كما حافظت هيئة السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف على استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات فى منغوليا الداخلية وجيلين وهيلونججيانج وسيتشوان. وحافظت اللجنة الوطنية للحد من الكوارث على استجابة طارئة من المستوى الثانى فى مقاطعة هونان المتضررة من الفيضانات.



ويوجد فى الصين نظام للاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضانات مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الاستجابة الأكثر إلحاحا.