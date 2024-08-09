الصين تحتج على احتجاز اليابان لقاربى صيد تايوانيين

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قدمت الصين احتجاجا رسميا لدى اليابان، تطلب منها التصحيح الفورى للخطأ المتمثل فى احتجاز قاربى صيد تايوانيين، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن المتحدث أدلى بهذه التصريحات عندما طُلب منه التعليق على تقرير يفيد بأن سفنا رسمية يابانية احتجزت مؤخرا قاربى الصيد التايوانيين (فو يانج 266) و(فو شن) بسبب انتهاكهما المزعوم لقواعد الصيد، قبل أن تطلق سراحهما بعد دفع الغرامات.



وقال المتحدث إن الحكومة الصينية تولى أهمية كبيرة لحماية المصالح المشروعة للصيادين الصينيين، ومن بينهم الصيادين من منطقة تايوان الصينية، لافتا إلى أنه وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن مصايد الأسماك، فليس لليابان الحق فى اتخاذ تدابير إنفاذ ضد سفن صيد صينية فى المياه ذات الصلة.



وقال المتحدث إن الصين احتجت على ذلك، وطالبت الجانب اليابانى بتصحيح الخطأ على الفور، واتخاذ تدابير فعالة لمنع وقوع حوادث مماثلة مجددا.