الإثنين القادم 12 أغسطس.. فتح مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

تعلن جامعة قناة السويس عن فتح مكتب التنسيق الفرعي لإستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة اعتباراً من الإثنين القادم، الموافق 12 أغسطس، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد بدء التنسيق وتسجيل الرغبات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والهندسية.

وهنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان تقديم الدعم الكامل للطلاب أثناء عملية التسجيل.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تشكيل مكتب التنسيق حيث تضم اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق كل من..

الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي رئيسا للمكتب، والدكتورة هبة الله محمد الدناصوري نائب رئيس مكتب التنسيق ، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور حمادة السيد الجندي مسئول المطبوعات والإعلانات، و عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب مسئول لجنة الإشراف الإداري والمالي على أعمال التنسيق، و إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية، ومنسق الإتصال بالمجلس الأعلى للجامعات، و شيرين محمد عبد الرازق المدير الإداري لمركز التطوير مشرفا مالي وإداري بمركز التطوير.



وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، وسيتم البدء في العمل من يوم الإثنين القادم وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشدداً على توفير وسائل الراحة للطلاب خلال المراحل المختلفة، سواء في التسجيل اليدوي أو الإلكتروني .



وأضاف "عبد النعيم"، أن الجامعة وفرت قاعات مكيفة ومزودة بمبردات للمياه ، لافتاً إلى أن مكتب التنسيق يضم أكثر من قاعة مُجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة، والذي يربطها بالمجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أن كل قاعة بها 25 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات يعمل بها فنيون متخصصون في إدخال البيانات.



وقال إن الطالب بمجرد وصوله إلى بوابات الحرم الجامعي ، سيجد 2 طفطف في انتظاره لتوصيله إلى مقر مكتب التنسيق، كما تم تعليق اللوحات الإرشادية على مدخل بوابة الحرم الجامعي، وحتى مقر مكتب التنسيق لإرشاد الطلاب وأولياء الأمور ،

وأكمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالب يتوجه أولاً إلى مبنى رعاية الشباب، حيث التسجيل اليدوي الذي يتم فيه استقبال الطلاب ، مع تواجد الفنيين في هذه المجموعة لشرح كيفية ملء الاستمارات الخاصة ومراجعة الأوراق المطلوبة، مضيفا أنه عقب ذلك يتم توجيه الطالب بمفرده، ليجري المرحلة الثانية، وهي مرحلة التسجيل الإلكتروني بمركز تطوير التعليم، حيث يتم تسجيل الرغبات على الأجهزة المتاحة وطباعة الاستمارة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر شوقي أنه تم تشكيل لجان مختصة لضمان حسن سير العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي وهى..

مجموعة مدخلي البيانات ، مجموعة مراجعة البيانات، لجنة الإستقبال والتوجية بمركز التطوير، لجنة صيانة المعامل، مجموعة التسجيل اليدوي ، مسئولي تنظيم الطلاب ، سكرتارية ومديري رعاية الشباب ، مجموعة البورتال.

ويتم العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بإشراف الدكتور سمر فتحي مدير عام الإدارة ، وإدارة الأمن بإشراف اللواء سيد ندى، والمكتب الإعلامي لجامعة قناة السويس.

يُذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني سيفتح أبوابه لتسجيل الرغبات اعتباراً من الإثنين 12 أغسطس وحتى الجمعة 16 أغسطس، وفقاً للحدود الدنيا التالية:

- الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر (90.48% فأكثر)

- الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر (87.07% فأكثر)

- الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر (68.29% فأكثر)

وسيفتح المكتب أبوابه يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً خلال فترة التسجيل.