الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمى المتوقعة على القاهرة 36 درجة فى الظل

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء شديدة الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، حيث تصل العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى فى الظل 36 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على كل الأنحاء مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.

ويشهد اليوم الجمعة، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.