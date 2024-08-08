الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.