الأردن واليابان يبحثان التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة

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بحث وزير الخارجية الأُرْدُنّيّ أيمن الصفدي، الخميس مع وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لحماية المنطقة وأمنها من تبعاته.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان الخميس- إن الوزرين بحثا -خلال اتصال هاتفي- خفض التصعيد اليبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي، والتزام إسرائيل القانون الدُّوَليّ، ووقف خطواتها التصعيدية التي تقوض فرص تحقيق السلام وتحرم المنطقة حقها في الأمن والاستقرار.

كما بحث الطرفان جهود إدخال المساعدات إلى غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية وأكدا استمرار التنسيق والتعاون في توفير المساعدات إلى القطاع.

وبحث الصفدي ونظيرته اليابانية العلاقات الثنائية حيث أكدا قوة هذه العلاقات بعد سبعين عام من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان والحرص على زيادة التعاون في مختلف المجالات.