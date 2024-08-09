إعادة تشغيل محطات مياه الشرب بعد توقفها مؤقتاً بسبب السيول فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه تم ضخ المياه بالمحطات وتشغيلها بإنتظام كامل، بعد توقفها مؤقتاً للاطمئنان والتأكد من سلامتها وصلاحيتها بالجودة العالية وخلوها من أى عكارة أو شوائب حدثت نتيجة تساقط السيول والأمطار.

وأكد المهندس عبد الصبور الراوى، رئيس الشركة، فى بيان صحفى، أن الفرق الفنية المختصة بمعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحى، نجحت فى تشغيل كافة محطات مياه الشرب والتى تم إجراء الوقف المؤقت لها بمناطق: "الشيخ على وأبو الريش وخور أبو سبيرة والأعقاب والطويسة ببلانة"، للتغلب والقضاء على نسب العكارة فى مياه النيل ، والناتجة عن هطول المياه في مخرات السيول ، والتى تم تحويلها عبر مسارتها الطبيعية بالمخرات إلى مجرى نهر النيل.

وأشار إلى أنه تم العمل على قدم وساق تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان للتعامل مع تداعيات الأمطار والسيول التى شهدتها أنحاء مختلفة بالمحافظة ومواجهتها من خلال إجراء التحاليل للمياه بكافة المحطات والمآخذ بالمدن والمراكز للإطمئنان على صلاحية وجودة مياه الشرب، وبالتالى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.