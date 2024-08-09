إزالة فورية لـ 3 حالات تعدى على أرض زراعية بقرية طوخ فى قنا

قنا - صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، حملة إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي وحالات البناء بدون ترخيص، وبتوجيهات من حسين الزمقان، رئيس المركز، والزين أبو علي الانصاري، نائب رئيس المركز، ورئاسة وأحمد البتيتي، رئيس قرية طوخ.

وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لـ 3 حالات تعدي على أرض زراعية بناحية قرية طوخ كوم الضبع، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بمساحة 175 متر بارتفاع 3 أمتار، والثانية عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت بمساحة 175 مترا وبارتفاع متر، والثالثة عبارة عن بداية حفر أساس علي أرض زراعية بمساحة 100 متر تقريباً، وتم الإزالة حتي سطح الأرض وتم تسليم الأرض لجهة الولاية.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بالمواطنين عدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف إلى المسائلة القانونية.