محافظ القاهرة يلتقى شركات المرافق لتسهيل استكمال المشروعات بالعاصمة

كتب سيد الخلفاوى

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا مع شركات المرافق العاملة فى العاصمة (المياه، والصرف الصحى ، والغاز ، والاتصالات، والكهرباء) لبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه استكمال المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على استعداد المحافظة لتقديم كافة التيسيرات لشركات المرافق العاملة فى محافظة القاهرة سواء العاملة فى المشروعات القومية أو المعنية بتوصيل المرافق للمواطنين، لأن الهدف هو تقديم أفضل خدمة للمواطنين والحصول على رضاهم عن الخدمة المقدمة.

شارك فى الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الغربية والشمالية والجنوبية، والسكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة ومسئولى شركات المرافق.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قاد حملة ليلية مكبرة ومفاجئة بدأت من بعد منتصف الليل بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية على محاور القاهرة لمنع إلقاء مخلفات المبانى والردش بها بما يعوق الحركة المرورية ، وتمكنت الحملة من ضبط عدة سيارات نقل أثناء محاولتهم إلقاء مخلفات البناء على محور الفريق محمد على فهمى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال السيارات والسائقين على الفور.