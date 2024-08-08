اليوم السابع
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محافظ القاهرة يضبط سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم على المحاور المرورية

الخميس، 08 أغسطس 2024 09:07 ص
محافظ القاهرة يضبط سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم على المحاور المرورية محافظ القاهرة يضبط سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم على المحاور المرورية
كتب سيد الخلفاوى

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ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حملة ليلية مكبرة ومفاجئة بدأت من بعد منتصف الليل بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية على محاور القاهرة لمنع إلقاء مخلفات المبانى والردش بها بما يعوق الحركة المرورية .

وتمكنت الحملة من ضبط عدة سيارات نقل أثناء محاولتهم إلقاء مخلفات البناء على محور الفريق محمد على فهمى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال السيارات والسائقين على الفور.

ووجه محافظ القاهرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة باستمرار حملات إزالة مخلفات المبانى ، كما وجه بالقيام بحملات يومية لمنع عودتها مرة أخرى.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعة لمنع إلقاء المخلفات للحفاظ على هذه المحاور التى اقامتها الدولة للمواطنين بهدف تسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة القاهرة بالمواطنين عدم إلقاء مخلفات الهدم بالمحاور والطرق لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.
 

محافظ القاهرة يضبط سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم على المحاور المرورية (1)
ضبط سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم على المحاور المرورية

 

محافظ القاهرة يضبط سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم على المحاور المرورية (2)
محافظ القاهرة يضبط سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم على المحاور المرورية

 

محافظ القاهرة يضبط سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم على المحاور المرورية (3)
ضبط سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم على المحاور المرورية بالقاهرة






القاهرة

القاء الرتش على الطرق

القاء المخلفات علي الطرق

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