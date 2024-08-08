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تنسيق المرحلة الأولى.. فتح باب تسجيل الرغبات الإثنين 12 أغسطس لمدة 5 أيام

الخميس، 08 أغسطس 2024 05:00 م
تنسيق المرحلة الأولى.. فتح باب تسجيل الرغبات الإثنين 12 أغسطس لمدة 5 أيام وزارة التعليم العالى - أرشيفية
محمد صبحى

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أعلن مكتب  تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، عـــــــن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2024

‏‎وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني.
   
‏‎قرر مكتب التنسيق  فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 16/8/2024وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

 







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