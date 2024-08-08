تنسيق الكليات 2024.. اعرف عدد الرغبات المتاح تسجيلها على موقع التنسيق

كتب محمد صبحى

كشف مكتب التنسيق عن عدد الرغبات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيلها للالتحاق بتنسيق الجامعات 2024، وذلك لمساعدة الطلاب لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى

وأكد مكتب التنسيق أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.