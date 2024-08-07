3 سنوات سجنا فى أول حكم ضد أحد مثيرى الشغب ببريطانيا.. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

حُكم على مثير الشغب البريطاني، ديريك دروموند بأطول عقوبة حتى الآن وسط اضطرابات اليمين المتطرف فى المملكة المتحدة بعد أن ضرب ضابط شرطة فى وجهه فى ساوثبورت، التي شهدت مقتل 3 صغيرات وهو ما أشعل سلسلة من أعمال الشغب والعنف. وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن اثنين آخرين حكم عليهما لمدة 20 و30 شهرًا لكل منهما.



وأقر ديريك دروموند، 58 عامًا، بالذنب في أعمال شغب عنيفة والاعتداء على عامل طوارئ أثناء أعمال شغب في بلدة ميرسيسايد في اليوم التالي لمقتل ثلاث فتيات صغيرات.



وتشهد المملكة المتحدة أعمال شغب واضطرابات مستمرة منذ قرابة الـ10 أيام بعد مقتل 3 صغيرات فى حادث طعن فى ستديو رقص فى ساوثبورت، واشتبه بشكل خاطئ فى أن مرتكب الهجوم طالب لجوء مسلم، وهو ما تم نفيه، ولكن استمر اليمين المتطرف فى التصعيد وهاجم فنادق طالبى اللجوء ومساجد ومبانى إسلامية، وشاركوا فى احتجاجات شهدت عنف واشتباكات مع الشرطة.

وقال القاضي أندرو ميناري كيه سي إن دروموند كان جزءًا من "حشد كبير وغير قانوني" من الاضطرابات، التي خلفت مسجدًا تحت الحصار وإصابة أكثر من 50 ضابطًا.

وقال: "كل عضو في المجتمع تأثر بهذه الأحداث سوف يشعر بالفزع والرعب والانزعاج الشديد مما حدث في أحيائهم".

وأفادت جلسة الاستماع في محكمة ليفربول التاجية أن 93 ضابط شرطة من ميرسيسايد أصيبوا على مدار الأيام الثمانية الماضية، وهو رقم "غير مسبوق"، مع تقييم المزيد من الإصابات يوميًا.

وفي بيان قُرئ أمام المحكمة، قالت رئيسة شرطة ميرسيسايد، سيرينا كينيدي، إن الضباط أصيبوا بمجموعة من الإصابات الجسدية بما في ذلك كسر الفك وفقدان الأسنان، بينما استيقظ البعض في الليل بسبب نوبات الهلع. وقالت كينيدي إن الشرطة أعربت عن "عدم تصديقها" لعدم مقتل أي ضابط في الاضطرابات، حيث ظل الكثيرون خائفين مما إذا كانوا "سيعودون إلى ديارهم بأمان إلى عائلاتهم".

وصرخ دروموند "بيوت القذارة" قبل أن يلكم ضابط شرطة ميرسيسايد توماس بول أثناء أعمال الشغب خارج مسجد ساوثبورت. كما شوهد وهو يرمي الحجارة على الشرطة كجزء من أعمال شغب، حيث أصيب أكثر من 50 ضابطًا وأُضرمت النيران في شاحنة مكافحة الشغب، حسبما قيل لمحكمة ليفربول كراون.

وقال كريستوفر تايلور، المدعي العام، إن الشرطة تقدر أن حوالي 1000 شخص شاركوا في أعمال الشغب في ساوثبورت، حيث كانت هناك هتافات "هذه بلادنا اللعينة".

وبعد تسليم نفسه للشرطة بعد أربعة أيام، أخبر دروموند الضباط أنه كان "أحمقًا". وكان دراموند، الذي لديه 14 إدانة سابقة بما في ذلك العديد من الجرائم المتعلقة بالعنف، قد حضر وقفة احتجاجية لضحايا هجوم ساوثبورت الثلاثة، بيبي كينج، ست سنوات، وإلسي دوت ستانكومب، سبع سنوات، وأليس داسيلفا أجويار، تسع سنوات، قبل حضور المظاهرة اليمينية المتطرفة المخطط لها بعد ساعتين.



