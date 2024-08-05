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وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 بنسبة نجاح 81.3%

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:51 م
وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 بنسبة نجاح 81.3% محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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اعتمد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3 ٪؜.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل


يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى

https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

 

 







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