وزير البترول يبحث مع السفير العراقى زيادة مساهمة الشركات المصرية بالمشروعات العراقية

كتبت -مروة الغول

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير د. قحطان طه خلف السفير العراقى الجديد بالقاهرة، حيث تناول اللقاء الذى عقد فى مدينة العلمين الجديدة تعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز وزيادة دور ومساهمة الشركات البترولية المصرية فى تنفيذ المشروعات داخل العراق، وأكد المهندس كريم بدوى فى بداية اللقاء على ترحيبه بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين فى مجالات البترول والغاز، مؤكداً أهمية الإنطلاق بالتعاون المصري العراقي في مجال البترول والغاز لآفاق ارحب للاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين ودعم تبادل الخبرات .

وأضاف الوزير أن القدرات والامكانيات المتميزة لشركات قطاع البترول المصري في مجال تنفيذ المشروعات محليا وإقليمياً يدعم فرص زيادة أنشطتها في العراق حيث تواصل العديد من الشركات جهود التوسع خارجيا امتدادا لسجل عملها الناجح مثل بتروجت و إنبي و صان مصر والحفر المصرية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت تعاونا وشراكة ناجحة بين قطاع البترول والمؤسسات النفطية العراقية و هو ما يمكن البناء عليه لزيادة التعاون.

ومن جانبه اعرب السفير العراقي بالقاهرة د. قحطان طه خلف عن تهنئته للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي تولي مهام عمله، وأكد أنه يعتز بتواجده في مصر بلده الثاني .

وأوضح السفير أن الوقت الحالي يعد الأنسب لزيادة دور شركات البترول المصرية بما تمتلكه من خبرات في سوق تنفيذ المشروعات بالعراق الذي يشهد حركة عمران واسعة، مشيرا أن ما قدمته شركات البترول المصرية من نماذج عمل ناجحة في العراق يشجع علي تطوير التعاون وزيادة دورها في تنفيذ المشروعات.

ولفت السفير الي الفرص المتاحة لتنمية التعاون وفتح مجالات امام الشركات المصرية في ظل توسع العراق بمشروعات استغلال الغاز المصاحب للنفط في ضوء استراتيجية طموح واستغلال موارد الغاز الطبيعي العراقي .

كما تطرق السفير الي اهمية مذكرة التفاهم المصرية العراقية في مجال النفط والغاز والتي تم تجديدها العام الماضي ويمكن من خلالها تعظيم فرص التعاون بين الشركات المصرية والعراقية .