اليوم السابع
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خلال المنتدى الحضري العالمي

وزيرة البيئة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر نوفمبر المقبل

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:02 م
وزيرة البيئة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر نوفمبر المقبل وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى خلال نوفمبر المقبل، ويتم التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، بناء على التكليفات الرئاسية، وذلك تمهيدا لإطلاقها فى المنتدى.

شددت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حرص الحكومة المصرية على توفير كافة السبل لإنجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة لمصر والأمم المتحدة، سواء من حيث التنظيم والفعاليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التى سيتم مناقشتها، إضافة إلى الجوانب الثقافية والسياحية، مؤكدة على المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة التطورات الخاصة بإجراءات استضافة مصر للمنتدى المقبل.

وأشارت الدكتور ياسمين فؤاد، إلى أن محاور المنتدى ستتضمن شق تغير المناخ، أضافة لإطلاق العديد من المبادرات التى تخص المبانى الخضراء والقدرة على الصمود والتكيف، كما سيتضمن المنتدى بعض الفاعليات المرتبطة بنوعية الهواء وكيفية حساب حجم الخفض فى ثانى أكسيد الكربون فى المشروعات القومية مثل القطار الكهربائى، والتى تعتبرأحد إجراءات تحقيق الاستدامة.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم التشاور بين كافة الاطراف المشاركة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الأخضر فى مصر، وتم رفع نتائج التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات، مؤكدة أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى العام المقبل 2025.

جدير بالذكر أن المنتدى الحضرى العالمي "WUF هو عبارة عن منصة نوعية تضم أصحاب المصلحة من جميع أرجاء الأمم المتحدة، ويعتبر فرصة تعقد كل سنتين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، من اجل المشاركة فى مناقشات بناءة حول التحضر سيحدد ما إذا كنا سننجح أم سنفشل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.







البيئة

المنتدى الحضرى العالمى

المنتدى الحضرى

البناء الأخضر

التنمية المستدامة



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