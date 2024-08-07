نائب محافظ الغربية السابق وأستاذة بطب طنطا يحصدان جوائز أكاديمية البحث العلمى

الغربية مصطفى عادل

حصلت الدكتورة داليا مصطفى عبد الوهاب حنورة المدرس بكلية الطب على جائزة أ.د طارق أسعد في مجال الطب النفسي، مناصفة مع الدكتورة جيلان كرم الله رمضان أحمد المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط، وحصل الدكتور أحمد محمد النبوي عطا الأستاذ بكلية الهندسة ونائب محافظ الغربية السابق، على جائزة أ.د أحمد محرم أحمد في مجال الهندسة الانشائية وتطبيقاتها.

جاء ذلك أمس خلال إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2023 في مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 181.

هنأ الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا الأساتذة الحاصلين على الجوائز، معربا عن فخره بعلماء الجامعة المتميزين الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم، لينضموا إلى كوكبة متميزة من منسوبي الجامعة الحاصلين على جوائز محلية ودولية تسهم في تحسين تصنيف الجامعة على المستويات المحلية والدولية، مؤكدا أن حصول علماء الجامعة على جوائز علمية مرموقة يعكس مدى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي، وتشجيع باحثيها على تطوير البحث العلمي وتوفير بيئة داعمة لعلمائها لتحقيق التقدم المنشود للجامعة، في ضوء خطة الجامعة الاستراتيجية، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

أضاف الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تفخر بعلمائها الحاصلين على الجوائز، مؤكداً أنهم واجهة مشرفة للجامعة، مشيراً إلى أن قطاع الدراسات العليا بالجامعة يحرص دائما على تقديم كافة أشكال الدعم لأساتذة الجامعة، لتحقيق الريادة في البحث العلمي وتعزيز مكانها بالتصنيفات العالمية واعداد جيل من الباحثين النابغين.