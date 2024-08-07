موجز الاقتصاد.. انتظام حركة لبيع وشراء الذهب بالصاغة.. وعيار 21 بـ3325 جنيها

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 7-8-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة منها البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعى لمؤشراتها.. ورأس مالها يربح 32مليار جنيه، تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 76.27 دولار للبرميل..

"الهيئة المصرية للمعارض" تنظم معرض للمنتجات المحلية فى جوبا بجنوب السودان

افتتحت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المنتجات المصرية في جوبا بجنوب السودان، خلال الفترة من 7 الي 13 أغسطس 2024.وكشف اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، عن انضمام أكثر من 27 شركة مصرية للمشاركة بالمعرض والترويج لمنتتجاتهم داخل السوق السوداني.



وزير البترول يبحث مع السفير العراقى زيادة مساهمة الشركات المصرية بالمشروعات العراقية

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير د. قحطان طه خلف السفير العراقى الجديد بالقاهرة، حيث تناول اللقاء الذى عقد فى مدينة العلمين الجديدة تعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز وزيادة دور ومساهمة الشركات البترولية المصرية فى تنفيذ المشروعات داخل العراق، وأكد المهندس كريم بدوى فى بداية اللقاء على ترحيبه بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين فى مجالات البترول والغاز، مؤكداً أهمية الإنطلاق بالتعاون المصري العراقي في مجال البترول والغاز لآفاق ارحب للاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين ودعم تبادل الخبرات .

البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعى لمؤشراتها.. ورأس مالها يربح 32مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملاها اليوم الأربعاء 7-8-2024 على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، محققة مكاسب سوقية بلغت 32 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي إلى 1.954 تريليون جنيه مقارنة بـ1.922 تريليون جنيه عند إعلاق أمس.



لإنتاج وقود بديل.. تعاون مشترك بين ميناء الإسكندرية وبتروتريد فى جمع المخلفات البحرية

استقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول وذلك من أجل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة بتروتريد فى جمع المخلفات والزيوت البحرية.

76.86 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار البترول اليوم

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 7-8-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم ارتفعت نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلا أن هذه المكاسب كانت محدودة بفعل ضعف الطلب.

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 76.27 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوّض تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

شعبة الذهب: انتظام حركة البيع والشراء بمحال الصاغة.. وعيار 21 بـ 3325 جنيهًا

تؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن التجار ملتزمون بفتح محالهم ولم تتوقف عمليات البيع والشراء بالسوق المصري، ولم يمتنع أي من التجار عن العمل وملتزمون بالعمل وفقا للسعر العالمي المعلن. وهو 3325 للذهب عيار 21.

وزيرا الاستثمار والكهرباء يبحثان سبل تعزيز الجهود المشتركة بقطاع الطاقة

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سبل تعزير الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الطاقة.

جهاز تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيها للتمويل متناهي الصغر

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، حيث وقعت العقد الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، والأستاذ مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وذلك بحضور عدد من مسئولي الجهاز والشركة. يهدف التوقيع إلى ضخ 100 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لقطاع المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات من خلال مكاتب وأفرع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر.

الكهرباء تطرح مناقصة لتركيب 270 ألف عداد ذكى لكبار المشتركين للقضاء على السرقات

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد طرح مناقصة جديدة لتركيب 270 ألف عداد ذكى لقطاع كبار المشتركين الصناعى والتجارى، كاشفا أن هذه القطاعات تمثل أكثر من 60% من إجمالى سرقات التيار الكهربائي فى مصر وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة.

وزيرا «التخطيط» و"المالية" يعقدان اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا افتراضيًا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني للوزيرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بالبرلمان، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.