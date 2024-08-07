معلومات الوزراء: 36% من المصريين على علم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

كتبت هند مختار

في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو رصد ومتابعة مختلف استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء المواطنين بخصوصها، قام المركز باستعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز "إبسوس" للتعرف على آراء المصريين في استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطلعاتهم له في المستقبل.

أوضح الاستطلاع أن 36% من المصريين في العينة على علم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقد ارتفعت هذه النسبة بين المواطنين في الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة وذلك بنسبة 40%، وكذلك بين المستوى الاقتصادي المرتفعة 39% مقارنًة بالفئات الأخرى.

وأشار استطلاع إبسوس إلى أن 30% من المصريين رأوا أن المنتجات والخدمات التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فوائدها أكثر من أضرارها، وقد أكد 21% من المصريين بالعينة أن الخدمات والمنتجات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي قد غيرت حياتهم اليومية بشكل كبير خلال السنوات 3 إلى 5 الماضية.

ووفقًا للاستطلاع اعتقد 71% من المواطنين أن الذكاء الاصطناعي سيغير كيفية قيامهم بوظائفهم الحالية في السنوات الخمس المقبلة مقابل 25% يرون عكس ذلك.

وارتباطًا، توقَّع 40% من المواطنين بالعينة تحسن العالم خلال الـ 3- 5 سنوات القادمة بسبب الذكاء الاصطناعي وقد بلغت هذه النسبة بين الإناث 42% والذكور 38%، فيما توقّع 35% من المصريين أن الذكاء الاصطناعي سيجعل عالمنا أسوأ خلال الـ 3- 5 سنوات القادمة وقد بلغت هذه النسبة بين الإناث 41% والذكور 28%.

وأعرب 27% من المصريين عن ثقتهم بحيادية الذكاء الإصطناعي و23% يثقون في الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية البيانات الشخصية.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، اعتقد 95% من المواطنين في الفئة العمرية 18-24 سنة أن الذكاء الاصطناعي سيغير كيفية قيامهم بوظيفتهم الحالية في السنوات الخمس المقبلة، وبلغت النسبة 65% في الفئة العمرية 25-34، و66% في الفئة العمرية 35-44، ووصلت إلى 64% في الفئة العمرية (+45).