مصر جميلة.. منطقة شهداء البهنسا البقيع الثانى بالمنيا يضم 5 آلاف صحابى

المنيا -حسن عبد الغفار

منطقة شهداء البهنسا ببنى مزار شمال المنيا، أو البقيع الثانى كما يطلق عليها، أحد الأماكن المهمة بالمحافظة، وامتدت يد الدولة إلى تلك المنطقة، لتعيد لها الحياة وتكون واجهة سياحية داخلية وخارجية مميزة، يقبل عليها الزائرين من كل مكان، بعد أن تم ترميم 14 قبة وتطوير مركز الزوار وتمهيد الطرق المؤدية إليها.

مدينة البهنسا استشهد على أرضها العديد من الصحابة والتابعين، عند فتح مصر سنة 22 هجريا، عندما أرسل عمرو بن العاص الجيش الاسلامى لفتح المدينة ومع التقاء جيش المسلمين بجيش الرومان استطاع المسلمون فتح المدينة ، واستشهد من المسلمين الكثير ودفنوا فى المنطقة، وهذا ما ذكره الواقدى فى كتابه قائلا إن المنطقة دفن بها نحو 5 آلاف صحابى بينما ذكرها على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية قائلا إن تلك المدينة كان لها شهرة كبيرة وبها محل شهير عرف بالسبع بنات وكان به مجموعه من القبور، وتضم المنطقة العديد من القباب، منها قبة محمد الحرية والحسن الصالح وقبة السيده رقية والسبع بنات وقبة أبومحمد يوسف بن عبدالله التكرور، وقبة أبان بن عثمان بن عفان وغيرها من القباب التى ضمت فى قبورها الصحابة والتابعين.

وتعد البوابة الشمالية بالمنطقة أول بوابة سقطت فى يد المسلمين فى الفتح الاسلامى، وتبعد منطقة شهداء البهنسا عن مركز بنى مزار، ما يقرب من 16كيلو، وكانت عاصمة الإقليم لفترات طويلة وسقطت البهنسا فى ايد الجيش الاسلامى فى الفتح الاسلامى للصعيد وأشهر من استشهد ممن شهد غزوة بدر هو سليمان ابن خالد ابن الوليد وغيره من الصحابة.

تضم المنطقة عدد كبير من مقابر صحابة النبي صلي الله علية، لذلك عرفت باسم ارض الشهداء أو البقيع الثاني لكثرة المسلمين الذين استشهدوا بها اثناء الفتح الاسلامي للبهنسا. وفتحها قيس بن الحارث المرادي سنة 22هجرية وسميت ولاية البهنسا لتمتد من منطقة الواسطي حتى سمالوط، واستمرت كعاصمة الإقليم حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي.

ومن أشهر المزارات والمعالم التاريخية بقرية البهنسا قبة السبع بنات، ومقــام سيدي جعفر وعلى وأولاد عقيل بن علي ابن أبى طالب، وقبـة التكرورى، ومقـام سيدي الأمير زياد بن الحارث بن ابى سفيان بن عبد المطلب، ومقـام ابان بن عثمان بن عفان، وقبـة محمد بن ابى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق، وأيضا مسجد الحسن الصالح بن زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب.

وتضم أيضا منطقة شهداء البهنسا، إحدى القباب التى يرقد بها 12 من الشهداء الذين شاركوا فى غزوة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحضروا إلى المنيا فى الفتح الإسلامية مع عمرو ابن العاص فى فتح مصر، ومنهم القعقاع ابن عمرو التميمي، وعقبة ابن عامر الجهمى، وميسرة ابن مسروق العبسى، ومالك ابن اشتر الربعى، وذو القلاع الحمرى، وهاشم ابن المرقال، كما ذكر على اللوحة الموضوعة على مدخل القبة بعد تطويرها.



احدى-القباب-بالبهنسا



ضريح-الامير-حارث-ابن-زهير



قبة-احد-البدريبن



قبة-تضم-3من-الشهداء



قبة-عقبة-ابن--عامر-الجهنى-واخرين



لوحة-تحمل-قبة-عبد-الرحمن-ابن-ابى-بكر-الصديق



مأذنة-سيدى-على-الجمام



مشهد-للبهنسا



