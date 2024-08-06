محافظ دمياط: تنفيذ مشروع تعزيز البنية التحتية بالمنطقة الحرة العامة

دمياط معتز الشربيني

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بدمياط، اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بحضور حنان موافى نائب رئيس المجلس ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة واللواء أحمد حمدى عبد العزيز نائب رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهدت الجلسة استعراض عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة ببعض المشروعات والطلبات المقدمة منها بشأن إضافة أو تعديل نشاط وتجديد مدة التراخيص، وأيضًا إعتماد التكاليف الاستثمارية لبعض المشروعات.

وتابع الدكتور أيمن الشهابى، موقف تنفيذ مشروع تعزيز البنية التحتية بالمنطقة وتوصيل شبكات الفايبر والغاز، وأيضًا موقف التطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بالمنطقة ومبنى الحماية المدنية والسور، حيث ناقش معوقات التنفيذ وآليات الدفع بتلك المعدلات.

كما ناقش المحافظ، عددًا من الملفات الخاصة بملف الاستثمار وآليات تعزيز الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة، ودراسة موقف عدد من المشروعات بما يحقق عائد على المنطقة وفى ضوء اللوائح والقوانين.