اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. وأوامر إخلاء لفلسطينيين شمال غزة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 11:48 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. وأوامر إخلاء لفلسطينيين شمال غزة اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل.. أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء للفلسطينيين في عدة مناطق شمال قطاع غزة، حيث شهدت منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمال قطاع غزة حركة نزوح قسري، بعد مطالبة الاحتلال بإخلائها.

 







المسجد الأقصى

اقتحامات المسجد الأقصى

غزه

القدس

الاحتلال الإسرائيلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة