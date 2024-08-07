محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية العامة على الجمهورية من أبناء المحافظة

قنا صابر سعيد

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بديوان عام المحافظة، طالبين من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من أبناء المحافظة، وهما الطالبة مريم إيهاب يوسف الحاصلة على المركز الخامس مكرر علمي علوم بمجموع 402.5 درجة، و الطالب أحمد فتحى عبد القوى، الحاصل على المركز الخامس علمي رياضة بمجموع 404.5 درجة، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعدد من قيادات التربية والتعليم، وأولياء أمور الطلاب.

وسلم محافظ قنا، شهادات التقدير وجوائز مالية قيمة لكل من الطالبين، تقديراً لتفوقهم العلمي والدراسي، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالبين وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذى جاء نتيجة لجهود مكثفة من أولياء الامور وجميع أفراد الاسرة ، بجانب العناصر المتميزة داخل المدرسة والمنظومة التعليمية بالمحافظة على مدار العام الدراسي، معربا عن فخره وسعادته بهذه النماذج المشرفة الذين استطاعوا أن يحققوا مراكز متقدمه وأعلى مراتب النجاح"، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للطلاب المكرمين وأولياء أمورهم، مشيدًا بدور محافظ قنا في دعم العملية التعليمية، وتذليل كافة العقبات للنهوض بالمنظومة التعليمية، مضيفا أن تكريم محافظ الإقليم للطالبين يعكس اهتمام المحافظ بدعم التعليم والتفوق الدراسي، مما يجعل ذلك حافزا لجميع الطلاب بمدارس قنا.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، كان قد أجرى اتصالا تليفونيا صباح اليوم بكلا الطالبين فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، قدم خلالها التهنئة لتفوقهما.



محافظ قنا مع أوائل الثانوية العامة



محافظ قنا يكرم أحد أوائل الثانوية العامة