محافظ الغربية يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الغربية محمد طارق

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة أوائل طلاب الثانوية العامة من أبناء المحافظة، الطالب زياد محمد رضوان الخامس علمي علوم والطالبة رهف محمد توفيق السابع مكرر من شعبة علمي علوم والطالب عمار طاهر العاشر مكرر من شعبة الأدبي وأسرهم ،لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم الدراسي وحصولهم علي المراكز الأولى على مستوي الجمهورية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وحرص المحافظ على تكريم الطلاب الأوائل معربا عن سعادته البالغة بحصول ابناء المحافظة على 3 مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية ، وتقدم محافظ الغربية بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد.

كما قدم التهنئة لأسر الطلاب مشيداً بدورهم البارز في وصول أبنائهم لهذا المستوى الرفيع من التفوق والتميز العلمي،مشيدًا بجهود قيادات التربية والتعليم بالغربية وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة وجهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأكد محافظ الغربية، دعم المحافظة الدائم والمستمر للطلاب الأوائل لأنهم الجيل الجديد الذي سيساهم في تحقيق بناء مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن تكريم المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ الغربية ، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ورفع اسم الغربية عالياً بين جميع محافظات الجمهورية.



