محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية.. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

كرم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ،اليوم، أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، حيث تم تكريم الأول فى الشعبة الأدبية والأول في الشعبة العلمية علوم والأول في الشعبة العلمية رياضة والمكفوفين ،وتكريم الاول في الشعبة الأدبية الأزهرية والأول في الشعبة العلمية الأزهرية.

وهنأ المحافظ الطلبة المتفوقين ،موجها الشكر للطلبة وأولياء الأمور علي الجهود المبذولة خلال العام الدراسى، متمنيا لهم مستقبل مشرق.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع التعليم بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة ، حيث توجد بالمحافظة مختلف أنواع التعليم.

من ناحيه أخرى، اعتمد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة نجاح بلغت 100%. وأكد المحافظ أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان بلغ 1733 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 1526 طالبا وطالبة، نجحوا جميعا.