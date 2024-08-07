محافظ بني سويف ورئيس جهاز حماية المستهلك يتفقدان سيارات الضبطية القضائية

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، يرافقه السيد: إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، سيارات الضبطية القضائية التابع لجهاز حماية المستهلك، والتي تجوب الأسواق والمناطق التجارية بالتنسيق مع كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

جاء أثناء اصطفاف السيارات أمام ديوان عام المحافظة ، وفي حضور : بلال حبش نائب المحافظ ، المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني أحمد دهشان فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، هاني الجويلي رئيس المدينة

أثنى المحافظ على جهود الجهاز واستحداثه لتلك الخطوة التي تمثل آلية جديدة و نافذة لتلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها ، والتأكد من إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير،وتوافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة وضمانها للمستهلك ، ومطابقتها للمواصفات القياسية ،

من جهته أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه السيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر، وفق منظومة عمل متكاملة تبدأ من قيام المواطن بتقديم شكوى على الخط الساخن للجهاز ،ليتم التواصل مع الموظفين الذين يستقلون تلك السيارات ،لتوجيه أقرب سيارة لموقع الشكوى بعد الـتأكد من شكواه .