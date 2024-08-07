محافظ بنى سويف يلتقى رئيس جهاز حماية المستهلك قبل جولة رقابية على الأسواق

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بمكتبه اليوم ، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون الدورى للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة فى ذلك الشأن.

جاء ذلك فى حضور "بلال حبش" نائب محافظ بنى سويف ، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بنى سويف ، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببنى سويف ولفيف من قيادات الجهاز.

فى البداية، رحب المحافظ برئيس الجهاز مُثمناً الدور الحيوى الذى يقوم به الجهاز، خاصة فى الفترة الأخيرة وجهوده الدائمة فى الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق، مؤكداً على التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة كافة الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع على المواطنين.

ومن جانبه، أوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

