محافظ بنى سويف ورئيس جهاز حماية المستهلك فى حملة رقابية على الأسواق والمخابز والمطاعم

بنى سويف - هانى فتحى

اصطحب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، : إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة ،للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

شملت الجولة قيام المحافظ ورئيس الجهاز عددا من السلاسل والمحال التجارية والسوبر ماركت ، لمتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية بها، وتفقدا عددا من المخابز لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي والتأكد من الالتزام بالأسعار ، علاوة على لقاء ، كما عدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومدى رضائهم جودة السلع ، بجانب تفقد عدد من الأسواق ومحلات الخضار والفاكهة ويعض المطاعم التي تقدم مأكولات شعبية الفول والطعمية وأصناف متنوعة، لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية

وخلال الجولة قام المحافظ ورئيس الجهاز باختبار الباركود ، الخاص بمبادرة " السعر مش سر " ضمن حزمة من مجموعة من الإجراءات تنفذها المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار،خاصة السلع الأساسية والتموينية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وأجهزة التموين المعنية، حيث يحتوى "البار كود"" (QR على كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة وكيفية التواصل والإبلاغ عن أية مخالفات.



