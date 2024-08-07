محافظ المنوفية يوافق على إطلاق أسماء شهداء معدية أبو غالب على مدارس سنتريس

المنوفية - محمود شاكر

وافق المجلس التنفيذى برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجلسته رقم 2 لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024 على تكريم عدد من شهداء الواجب الوطنى تقديرًا لدورهم البطولى وتخليدًا لذكراهم وتضحياتهم فى سبيل الوطن، حيث تمت الموافقة على الطلب المقدم من أهالى شهداء معدية أبو غالب بقرى سنتريس والقناطرين على تغيير اسم مدرسة سنتريس الإعدادية المشتركة إلى مدرسة الشهداء، ومدرسة القناطرين الابتدائية إلى مدرسة الشهداء الابتدائية تخليدًا لذكراهم .

فيما تم إطلاق اسم الشهيد فتحى عبد الحميد محمود على مدرسة سرس الليان الابتدائية النموذجية، والشهيد صلاح حامد عبد الجليل على مدرسة الاتحاد الابتدائية بمدينة سرس الليان، وكذا إطلاق اسم الشهيد محمد عفيفى عبد الفتاح على مدرسة فيشا الكبرى الابتدائية بمنوف .

فيما وافق المجلس على تخصيص مبنى تحسين البيئة بحى شرق شبين الكوم لصالح هيئة التأمين الصحى للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين الصحى، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 80م2 بناحية بخاتى بمركز شبين الكوم لإقامة مكتب بريد بخاتى النموذجى عليها لخدمة أهالى القرية، وتخصيص مساحة 116 م2 أملاك دولة زمام زرقان المقام عليها وحدة إطفاء زرقان وكذا تخصيص مساحة 130م2 أملاك دولة داخل الحيز العمرانى زمام زاوية بمم المقام عليها وحدة إطفاء زاوية بمم بالمجان لصالح مديرية أمن المنوفية – إدارة الحماية المدنية، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمرانى بمساحة 1134 م2 زمام أشمون لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة تدعيمًا لموارد الحساب .

كما تمت الموافقة على تخصيص المبنى الكائن بناحية ميت مسعود بمركز شبين الكوم بمساحة 152م2 لإقامة مكتب بريد ميت مسعود لخدمة وتلبية احتياجات الأهالى، وتخصيص قطعة أرض أملاك أميرية بمساحة 3 فدان و7 قيراط زمام مدينة الشهداء والمقام عليها مركز شباب مدينة الشهداء لصالح مديرية الشباب والرياضة، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بشارع صبرى أبو علم بحى غرب بمساحة 179 م2 لصالح شركة المنوفية لصيانة الآليات لإقامة مركز خدمة بيع كونها أحد المشروعات الاقتصادية الهامة والتى تستهدف تعظيم الموارد الذاتية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.