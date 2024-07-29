تعرف على أرقام تلقى شكاوى التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

وجه الدكتور محمد يحيى، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، بالتعامل الفوري مع شكاوى المنتفعين وذويهم، وإزالة أسباب الشكوى فورًا، مشددًا على متابعته لتنفيذ تلك التوجيهات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.

وناشد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، جميع المنتفعين وذويهم، في حال واجهوا أي شكوى أو مشكلة في العيادات أو المستشفى، بالتواصل الفوري مع مسؤول "خدمة المواطنين" أو مع مدير العيادة ومدير المستشفى.

وفي حالة عدم حل المشكلة على الفور، يُرجى التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم (01030594972)، وإرسال مختصر للشكوى مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي وبطاقة التأمين الصحي للمنتفع، وسيتم الإستجابة خلال دقائق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة بشكل فوري.