محافظ القاهرة: الدولة تبذل جهدا كبيرا لتوفير كل الإمكانيات للشباب

كتب سيد الخلفاوى

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح المهرجان الكشفى السنوى رقم 29 الذى ينظمه مركز شباب السلام أول تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

ويشارك فى المهرجان 1200 عضو من الكشافة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والشرقية، وجنوب سيناء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير كل الإمكانيات للشباب، والإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية بإعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد محافظ القاهرة على أن مراكز الشباب تعد نموذجًا متميزًا خاصة وأنها تهتم بإعداد الشباب إعدادًا سليمًا من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات كما تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات لأعضائها من الشباب، بهدف استثمار أوقات فراغهم فى ممارسة مجموعة من الأنشطة التى تسهم فى بناء شخصية قيادية تسهم فى تنمية الوطن .

شهد المهرجان م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، ود. أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات المحافظة.