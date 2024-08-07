محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ 6 قرى لمواجهة العشوائيات

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق 4 مراكز. ويأتى هذا الاعتماد فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلى استكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وتم التصديق على المخططات التفصيلية للقرى واعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وتضمنت المخططات التفصيلية الجديدة القرى الآتية:

- اعتماد المخطط التفصيلي لقريتي قادوس وكفر الشيخ مخلوف التابعين للوحدة المحلية لقرية قليشان بمركز إيتاى البارود.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كنيسة الضهرية التابعة للوحدة المحلية لقرية الضهرية بإيتاى البارود.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية سيدى غازى التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدى غازى بكفر الدوار.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية سحالي التابعة للوحدة المحلية لقرية ديمسنا بأبو حمص.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزبة الاشراك التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة بشبراخيت.

من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية، وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.