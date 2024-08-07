أهالى دمنهور يشيعون جنازة 3 أطفال أشقاء ضحايا حريق بمنزل أسرتهم.. صور

البحيرة - ناصر جودة

فى جنازة مهيبة.. شيع منذ قليل، المئات من أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة، جثامين ثلاثة أطفال أشقاء، إثرمصرعهم فى حادث اندلاع حريق هائل داخل منزلهم فحر اليوم الأربعاء.

وكان 3 أطفال أشقاء قد لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، إضافة إلى 6 آخرين على خلفية اندلاع حريق داخل منزلهم بمدينة دمنهور بالبحيرة

تلقت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أرض الحوفي بدمنهور.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، وأسفر عن مصرع ثلاثة أطفال أشقاء وهم كل من: أحمد م.ش، 4 سنوات، مريم م.ش، 12 عاما،جنى م.ش، 8 سنوات. إلى جانب إصابة اشخاص آخرين.

وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى جهات التحقيق لمعرفة أسباب الواقعة وملابساتها.



الجنازة



اهالى دمنهور يشيعون جنازة 3 أطفال اشقاء إثر إندلاع حريق داخل منزلهم



اهالى دمنهور يشيعون جنازة 3 أطفال اشقاء إثر إندلاع حريق



اهالى دمنهور يشيعون جنازة 3 أطفال اشقاء



جانب من الجنازة



جنازة 3 أطفال اشقاء إثر إندلاع حريق داخل منزلهم



جنازة 3 أطفال اشقاء إثر إندلاع حريق



