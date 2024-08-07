ماكرون يدعو الرئيس الإيرانى إلى بذل كل ما فى وسعه لتجنب التصعيد العسكرى

إبراهيم حسان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتعين على إيران أن تتعهد بمطالبة الأطراف المزعزعة للاستقرار الذين تدعمهم بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب اندلاع حرب، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، يقول ماكرون إنه دعا الرئيس الإيراني إلى بذل كل ما في وسعه لتجنب تصعيد عسكري جديد لن يكون في مصلحة أي طرف.

في السياق ذاته، قال القائم بأعمال وزير خارجية إيران، إن رد طهران على انتهاكات إسرائيل سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب، مضيفا أن طهران ليس لديها خيار سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.

وذكر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن حزب الله أعلن مقتل أحد عناصره جراء الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية ببلدة جويا بالجنوب اللبناني.