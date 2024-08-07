لجنة من وزارة البيئة لمعاينة مصدر المياه المنصرفة بنهر النيل عند كوبرى الوراق

كتبت منال العيسوي

تابعت وزيرة البيئة ما تم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى حول وجود مصدر لصرف المياه على نهر النيل عند كوبرى الوراق، ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بشكل فورى الفرع الإقليمي المختص بالقاهرة الكبرى لإجراء معاينة والتأكد من مصدر ونوعية المياه.

وتم تشكيل لجنة تتكون من كلا من حسام أمين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى، والمهندس محمد رضا مدير نوعية المياه بالفرع، وتبين أن المصدر ماسورة صرف الروبة لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية باسوس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتى تقوم بتغذية القرية وضواحيها، وتم افتتاحها فى مايو 2001.

وقد أسفرت المعاينة عن أن ما ورد بالفيديو هو ناتج غسيل أحواض المرشحات للمحطة ( الروبة ) حيث إن الماسورة أسفل التيار وبما لا يؤثر على مآخذ المحطة ولضمان كفاءة تشغيل المحطة بالتخلص من الرواسب المتراكمة بالأحواض الناتجة عن عمليات التنقية، وتحتوي المحطة على 4 أحواض مرشحة، ويتم غسيل الحوض حسب حالة المرشحات، ويتم ذلك على فترات متباعدة وطبقا للاحتياجات الفنية للمحطة بما يضن سلامة وجودة مياه الشرب وصحة المواطنين.

وأثناء تواجد اللجنة تبين أن المياه خالية من العكارة، وتم مراجعة الموقف البيئي للمحطة، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية وضمان تنفيذ إجراءات التخلص الآمن من الرواسب المتراكمة (الروبة) وبما لا يؤثر علي نوعية المياه بنهر النيل مع مراعاة الكفاءة التشغيلية للمحطة وجودة مياه الشرب.



مصدر المياه