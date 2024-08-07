لإنتاج وقود بديل.. تعاون مشترك بين ميناء الإسكندرية وبتروتريد فى جمع المخلفات البحرية

كتبت -مروة الغول

استقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول وذلك من أجل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة بتروتريد فى جمع المخلفات والزيوت البحرية.

وأكد الدكتور وسيم وهدان بأن الدور الذي تقوم به شركة بتروتريد في تجميع الزيوت البحرية والمخلفات البترولية يُعد إضافة لجهود قطاع البترول في مجال الحفاظ على البيئة وهو التوجه الذى تحرص عليه الشركة في إطار استراتيجة وزارة البترول والثروة المعدنية وتنفيذ توجه الدولة بتحول الموانئ بيئة خضراء.

كما يتم تجميع المخلفات البترولية والزيوت البحرية بمصنع شركة بتروتريد بمنطقة شحن المواد البترولية بعجرود بالسويس وذلك للاستفادة القصوى من المخلفات الهيدروكربونية ومعالجتها في إنتاج الوقود البديل والاستغلال الاقتصادى الأمثل لشركات الإسمنت وشركات قطاع البترول الشقيقة من أجل إعادة تدوير كافة المخلفات الأخرى وكذا التخلُّص الآمن من المخلفات التى لا يُمكن إعادة تدويرها.

جدير بالذكر أن شركة بتروتريد قد وقعت مجموعة من الاتفاقيات السابقة بخصوص تجميع المخلفات والزيوت البحرية البترولية، كان أبرزها تجديد بروتوكولات التعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس.