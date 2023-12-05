بتروتريد توضح أهم الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز للمنازل

كتبت -مروة الغول

نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك "أهم الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكانت كالتالى:

1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع) .

2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك .

3 -صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) .

4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال .

5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).

6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).

7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام + ايصال المساهمة في شبكة الغاز مسددة بالجهاز).

ملحوظة : هذا مع الاطلاع على أصول صور المستندات السابق ذكرها بعالية.