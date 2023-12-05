اليوم السابع
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بتروتريد توضح أهم الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز للمنازل

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:23 ص
بتروتريد توضح أهم الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز للمنازل شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"
كتبت -مروة الغول

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نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك "أهم  الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكانت كالتالى: 
 
1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع) .
 
2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك .
 
3 -صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) .
 
4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال .
 
5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).
 
6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).
 
7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام + ايصال المساهمة في شبكة الغاز مسددة  بالجهاز).
 
ملحوظة : هذا مع الاطلاع على أصول صور المستندات السابق ذكرها بعالية.
 
 
 
 






الغاز

الغاز الطبيعى

توصيل الغاز للمنازل




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