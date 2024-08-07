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قائد جيش الاحتلال الإسرائيلى يتوعد بالعثور على يحيى السنوار وتصفيته

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:19 م
قائد جيش الاحتلال الإسرائيلى يتوعد بالعثور على يحيى السنوار وتصفيته يحيى السنوار
إبراهيم حسان

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ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن أ ف ب، أن قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد بالعثور على يحيى السنوار وتصفيته.

اختيار يحيى السنوار كرئيس لمكتب حماس السياسى خلفا للشهيد إسماعيل هنية أثار ردود فعل مختلفة فى الساحة الدولية، وإسرائيل تتوعد باغتيال جديد، والبنغالى الحائز على نوبل محمد يونس يصير رئيسا مؤقتا للبلاد، والحرب لا تتوقف بين روسيا وأوكرانيا.

وفي أول تعليق من رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على اختيار يحيى السنوار قائدا سياسية لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية، قال دانيال هاجاري متحدث جيش الاحتلال: "السنوار هو مسئول عن أبشع الأعمال الإرهابية في السابع من أكتوبر".







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